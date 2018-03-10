看起來「那鬼」！ 她記仇179天提告

2018-03-10 00:23

〔記者王捷／台南報導〕陳姓婦人在去年5月間與鄰居吳太太發生糾紛，陳認為吳家是打她房子的主意，因此上前拿著手機對著吳姓夫妻錄影反蒐證，吳婦覺得陳舉動奇怪，上前制止她，但陳婦不停止錄影，吳男要妻子趕快離開，吳婦這時賭氣向丈夫說「伊那鬼咧（台語：他像鬼一樣）」，讓陳婦越想越不爽，記仇179天直到告訴到期的最後一天，才到寫訴狀到南檢提告「毀」謗罪。

40多歲的陳婦，去年發現吳姓夫妻拿著手機在住家外四處拍照，她聽到吳姓夫妻要買房子，但她家的房子也沒有要賣，平常也沒有跟鄰居打交道，認為這麼做有詛咒的意味，加上吳婦拿著手機頻頻對著房子拍，她覺得很沒有安全感，才會出門也拿著手機對著吳婦錄影。

據了解，吳婦曾上前問陳婦，為何對著她與丈夫拍？但陳婦認為吳婦的態度不好，反問吳婦為何拍她的房子，吳婦想上前理論，但是被丈夫拉住，丈夫要妻子趕快離開，不要跟陳婦計較，但吳這時跟丈夫耳語「伊那鬼咧」，卻說得太大聲被陳婦聽到。

陳婦返家後，左思右想，越想心理越不舒服，她明明是人，卻被說像鬼，又加上吳婦拍房子，偶爾想到還為此失眠，由於誹謗告訴期有6個月，陳婦記仇了179天，在告訴期的最後一天寫訴狀提告，一開始陳婦將誹謗罪寫成「毀」謗，令檢警不知如何是好，檢方發查給警方後，才由陳婦供詞得知是誹謗罪，之後將傳喚吳姓夫妻到警察機關問訊。