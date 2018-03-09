前夫昨天病逝 慈濟志工今天車禍身亡

2018-03-09 16:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕65歲慈濟志工黃金盒今天上午到林園環保站時，與準備前往市區補習24歲黃姓女子，在環保站門口發生擦撞，黃婦安全帽被撞飛疑頭部重擊當場身亡，而她的前夫昨天剛病逝，黃婦還跟著師姐前往助唸，未料隔天遭橫禍，令人不勝唏噓。

林園警分局調查，黃婦上午8時13分騎機車由林園區溪州二路115巷南向北行駛，欲轉入慈濟環保站時，在門口與對向黃女騎乘的機車發生擦撞，撞擊力過大造成黃婦安全帽噴飛，連兩只鞋子都分別掉落排水溝與馬路上，黃婦倒臥血泊，黃女也受傷倒地不起。

林園消防分隊趕抵時，黃婦已無生命跡象，經送醫仍告不治；黃女全身多處擦傷，無生命危險。黃女酒測值為0，警方正釐清事故原因。

警方表示，黃婦曾是中鋼外包公司員工，10年前退休後到林園環保站當志工，其他志工目睹黃婦殞命街頭，不捨地說，她除了當環保志工，也經常參與社區濟弱慰問，非常熱心。

黃婦與前夫育有3名子女，2人13年前協議離婚，仍保持互動，前夫近年生病身體狀況不佳，她還經常前往探視，前夫昨天病逝，與其他慈濟師姐幫忙誦經助唸，在其他志工口中是有情有義的好人。

黃女也飽受驚嚇，警方指出，黃女因為要準備公務人員特考，事發時正騎車前往大寮捷運站，準備搭捷運到市區補習，沒想到發生意外，當時手把上還掛著早餐。