肛交3幼子 獸父被判刑2845年！

2018-03-08 17:50

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓男子長期在Ａ片助興下，對3個就讀小學、幼稚園且智障的兒子暴力肛交得逞，導致2個哥哥也接連肛交幼弟，甚至3個男孩還聯手肛交姊姊的女兒，新竹地院依397件性侵幼童罪，重判陳男徒刑合計2845年，諭知應執行有期徒刑25年。

判決書指出，陳男在2011年大兒子小三時，以每週2次頻率在住處肛交，不從即毆打，2014年輕度智障的二兒子讀小三時，也遭每月2次頻率肛交，如不從即徒手或以棍子毆打，甚至拿割草機作勢毆打。

2014年中度智障的小兒子就讀幼稚園時，遭陳男以每週1次頻率肛交得逞，如不從即徒手毆打，或拿棍子作勢毆打。

事後在2015年10月間，大兒子與二兒子在姊姊家企圖肛交姊姊的女兒，2個孩子說他們只是跟著父親有樣學樣，陳男長期性侵3名幼子情事才爆發。

陳男矢口否認性侵孩子們，聲稱自己長期在外工作，很少回家。然而大兒子指控，他自己的屁股被父親插傷，也曾見父親插二弟屁股，父親是看Ａ片後直接學動作插他與二弟的屁股。

小兒子指控，父親看Ａ片時用小鳥插他的屁股，若不從就會被用拳頭打喉嚨，而且一邊插一邊看Ａ片，2個哥哥也會用小鳥插他的屁眼。而且也是在看Ａ片的時候，他說Ａ片裡面的男生都會發出「啊！啊！」的聲音，金髮女生則會尖叫。他也坦承有用小鳥放進姊姊小孩尿尿的地方，都是學2個哥哥的。

法官認為，智能障礙孩童認知能力較一般同年齡孩童為低，若非親身經歷且次數高達相當比例，不可能清楚指證，因此3個孩童的指證絕非空穴來風。

合議庭審酌陳男身為3個幼童父親，不思妥善照顧，反而為逞一己私慾，戕害孩子身心，且次數高達近400次，造成孩子心理終身難以抹滅的陰影，進而誤導孩子，導致孩子性觀念的偏差，嚴重影響人格養成，在最需要親情照顧的幼年階段，卻都只能在安置機構成長，且犯後全盤否認，毫無悔意，因此依性侵未滿14歲兒童，共397罪，各處有期徒刑7年2月，應執行有期徒刑25年。

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