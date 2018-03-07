找到了！77歲老翁失蹤48小時 陸海空協尋平安尋獲

失蹤48小時的陳翁（中），平安獲救，陳妻（左一）喜極而泣。（記者楊金城翻攝）

2018-03-07 18:17

〔記者楊金城／台南報導〕台南市西港區1名77歲陳姓老翁3月5日下午1點多騎機車外出後失蹤，佳里警分局西港分駐所受理家屬報案後展開協尋任務，除動員員警、民防、還商請消防隊下水到曾文溪搜尋，分局也出動空拍機形成「陸海空」協尋，今天下午1點多終於在曾文溪畔找到失蹤48小時的陳翁倒臥在田裡，人平安！

不過陳翁身體虛弱，已被送到台南市安南醫院住院觀察，有輕微脫水、發燒、橫紋肌溶解症等，生命跡象穩定。

西港分駐所長吳俊祥說，警方受理後即積極調閱路口監視錄影系統，發現陳翁在3月5日下午13時36分出現在西港南37線與173線路口，再往西行經「國姓橋」橋下173線後又往東，最後監視影像，陳翁出現在西港區中港路段的曾文溪堤防旁，此後即無陳翁蹤跡。

分局研判疑有失智傾向的陳翁在曾文溪沿岸附近迷路，騎車來來回回，昨天出動10多人搜救，今天再出動25人搜救，並大膽假設、小心求證，縮小搜尋範圍，分組分區域在此段堤防、行水區展開地毯式搜尋，分局更出動「空拍機」協尋，在空中以360度廣角視線擴大搜尋範圍，避免遺漏任何角落。

今天近午，佳里派出所警員王志良、子龍派出所警員王世宏，在曾文溪西港大橋以西2公里北岸溪邊的產業道路，發現陳翁騎乘的機車及一隻拖鞋，隨即通知家屬前來確認並繼續找尋其下落。

因陳翁的機車就停放在曾文溪畔產業道路，警方擔心陳翁不慎落水，另通報西港消防分隊出動船艇在曾文溪進行水上搜救，期藉由陸海空全方位搜尋，把握救人黃金72小時。

皇天不負苦心人，今天下午1點42分，警方終於在機車停放位置以西1公里遠的溪畔農田，發現陳翁倒在田裡，幸有生命氣息，陳妻到場喜極而泣，頻頻呼喊陳翁的名字，消防隊趕緊將他送往醫院治療。

協尋人員分頭在曾文溪堤防周邊來回搜尋陳翁的下落。（記者楊金城翻攝）

警方找到陳翁的機車停在曾文溪畔的產業道路，人卻躺倒在以西1公里外的農田。（記者楊金城翻攝）