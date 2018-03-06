上網聊天別亂給私密照 小心被「性勒索」

2018-03-06 19:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕網路發達加上隨處可見的攝錄影器材，以致產生一種新形態的性犯罪類型，雖尚未透過政府相關機關正式命名，但執法人員暫時稱之為「性勒索」（sextortion）犯罪，所謂的「性勒索」是指加害人使用3C產品拍攝被害人的性愛影片、裸照，或透過網路聊天室等途徑慫恿被害人傳送私密照，目的是拿來勒索金錢、求歡或是藉此控制被害人進行性交易而從中牟利。

為避免成為「性勒索」的被害者，台北市婦幼警察隊提供一些建議，讓民眾在平時即可注意防備以保護自己：

1.不要在網路空間上傳自己的裸照或性愛影片，以免外流。

2.切勿在聊天室聽信網友要求而攝錄裸照或性愛影片。

3.不要點閱來源不明的連結網址，導致遭安裝惡意軟體，防止電腦中毒而使個人重要資訊被盜取。

4.當他人持有自己的私密照（影片）時，不要聽從指示面見、交付金錢或攝錄更多照片（影片），以免陷入更大錯誤深淵而無法收拾。

警方提醒，萬一遇到「性勒索」犯罪的相關問題，首要保持冷靜，就近向派出所或警察機關請求協助，若遇被害人是兒童或青少年的「性勒索」案件時，請不吝伸出援手，主動協助報案，以免因兒少年幼無知而錯失協助的最佳時機。

更多相關訊息可上台北市警局婦幼警察隊網站瀏覽。