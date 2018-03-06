遊艇品酒會抽菸遭制止 兩派人馬2小時內鬥毆3次

在知名手作料理魂任總監的楊惟傑與楊守承兄弟，昨天晚間在淡水河主辦遊艇品酒派對，黃姓賓客因為抽菸遭拒，下船後在大稻埕碼頭內聚眾鬥毆。（記者陳恩惠翻攝）

2018-03-06 14:34

［記者陳恩惠／台北報導］在知名手作料理魂任總監的楊惟傑與楊守承兄弟，昨天晚間在淡水河主辦遊艇品酒派對，黃姓賓客因為抽菸遭拒，靠岸後與姬姓男子在大稻埕碼頭鬥毆，台北市大同警分局據報，出動快打部隊將黃、姬等人帶回時，今天凌晨1時，姬的2名友人在警所外又遭黃的林、謝姓友人攻擊，警方在林嫌等人車內起出刀械，正釐清傷害案件時，姬的吳姓友人停紅燈時，再遭不明人士擊破車窗又丟煙霧罐，針對這起同批人馬引發一連3起鬥毆案，警方全力偵辦以免再生事端。

警方說，昨天深夜11時許，大稻埕碼頭內停車場傳出眾多男子打群架的廝吼聲，還有女人的尖叫聲，警方據報出動快打部隊趕往制止，帶回臉部、手腳多處擦傷的20歲黃姓男子、23歲姬姓男子，以及舉辦這場品酒遊艇派對的楊惟傑、楊守承兄弟檔。

初步了解，黃男昨晚參加楊姓兄弟所舉辦的32人頂級遊艇趴，途中在船上抽菸遭楊守承出面制止，竟惱羞成怒，待遊艇靠岸後，撂人在碼頭等候，要找楊姓兄弟的麻煩，同船的姬姓男子見狀上前阻擋，雙方拳腳相向、鬥毆掛彩，事後雖然皆不提傷害告訴，警詢後仍依違反社會秩序維護法函送。

今天凌晨近1時許，黃、姬等人的事件仍在處理時，姬男的劉、王姓等6名男女分別駕2車前來關心，在北市延平北與長安西路口警所對街超商前等候時，突然遭4車11名不明歹徒分持棒棍、刀械圍毆，造成劉全身多處挫傷、王的左手、左腳遭刀劃傷送醫；警方快打部隊據報二度出動，攔下同車的24歲王姓男子及謝姓男子，車內起出多把開山刀、彈簧刀及球棒等物，訊後將依傷害及毀損罪送辦。

正當警方2小時內疲於奔命制止2起衝突後，姬姓男子的另名23歲吳姓友人，駕車前往北市承德路上的警所關心時，行經北市長安西路與太原路口停等紅綠燈號時，疑遭黃男一方的友人盯上，不僅擊破吳男車輛的右前車窗玻璃、右前門凹陷，並遭丟擲信號彈，警方目前仍在調閱相關監視器，追緝丟信號彈的男子。

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警方快打部隊據報，將主辦人楊姓兄弟，以及動手鬥毆的黃、姬姓男子帶回了解，雖然雙方不提告訴，警方仍將依社維法函送。（記者陳恩惠翻攝）

前來關心姬姓男子的劉、王姓男子，突遭林、謝姓男子率4車共11人持刀、棒圍毆成傷，警方快打部隊趕抵，逮到王、謝2人依傷害及毀損罪送辦。（記者陳恩惠翻攝）

警方在林、謝姓男子車上，起出6把開山刀、彈簧刀及球棒等違禁物品，依傷害及社維法送辦。（記者陳恩惠攝）