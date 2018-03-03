台3線重型機車違規 頭份警分局取締

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局頭份分局，有鑑於轄區台3線道路幅寬彎道多，每逢週休二日及連續假期，常有大重機車隊成群結隊，不過有部分騎士常常不遵守交通規則，今天針對大型重型機車無號牌、使用偽（變）造號牌、變更車身（排氣管）、拆除消音器、超速、闖紅燈等違規情事加強取締告發，並於易超速路段執行移動式測速照相等。
頭份分局長賴銘助指出，去年度共取締大型重型機車嚴重超速22件、一般超速216件，希望持續加強查緝以防制危險駕車，維護所有用路人之安全及周邊住戶清靜。
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〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警局頭份分局，有鑑於轄區台3線道路幅寬彎道多，每逢週休二日及連續假期，常有大重機車隊成群結隊，不過有部分騎士常常不遵守交通規則，今天針對大型重型機車無號牌、使用偽（變）造號牌、變更車身（排氣管）、拆除消音器、超速、闖紅燈等違規情事加強取締告發，並於易超速路段執行移動式測速照相等。
頭份分局長賴銘助指出，去年度共取締大型重型機車嚴重超速22件、一般超速216件，希望持續加強查緝以防制危險駕車，維護所有用路人之安全及周邊住戶清靜。