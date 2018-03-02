快取寶吸金188億 首波起訴負責人孫岳澤夫妻等14人

2018-03-02 13:35

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦快取寶違法吸金案，歷經近1年調查，今（2）日偵查終結，依違反銀行法等罪嫌，首波起訴負責人孫岳澤、李欣潔夫妻等14人；檢方調查，孫岳澤夫妻10年來以誆騙投資可獲得高額獲利，並保證投資利潤月利2至7%不等或銷售虛偽增資股票等方式違法吸金高達188億3670萬餘元，受害者約500人。

去年3月，孫岳澤因周轉不靈、陸續跳票，財務危機浮現後，在臉書自爆「帳面票據100億元，每天利息無以回天…」，讓此案曝光，但他隨即關閉臉書，偕妻子出境前往香港躲債，並再轉往中國，目前行蹤不明，許多公司股東、投資人氣憤難平。

去年5月，孫岳澤開通臉書，隔海喊冤指稱「他是被高利貸吸血吸光的人變吸金詐欺」，已請香港律師將所有帳冊資料及事實證據寄給檢方調查，但檢方證實，事後並未收到孫所指的資料。受害者也在臉書成立「快取寶受害人聯盟」，質疑孫岳澤將犯罪所得置產於其母孫蔡美惠、陳緣名下，要求檢方扣押，並指控檢方辦案不力，甚至寄陳情書給法務部長、檢察總長。

嘉檢指出，本案由該署以團隊辦案模式偵辦，由呂雅純檢察官主辦、蔡英俊主任檢察官、謝雯璣檢察官（已調陞桃園地檢主任檢察官）協辦，支援進行複訊檢察官17人、協助整理卷證資料的檢察事務官7人，過程中指揮調查局南機站、嘉市調查站、嘉義憲兵隊幹員共數十位參與調查，期間共傳喚被害人約500名（其中337人到案說明）、調閱約500個帳戶交易明細表、調閱約3000個帳戶申請人資料，進行比對勾稽，並執行3波搜索（共計24地點），歷經近1年，進行首波偵結。

檢方說，在偵辦過程中聲請法院裁定扣押孫岳澤等人財產，其中現金部分由銀行帳戶扣得1679萬6307元，及由犯罪嫌疑人翁嫌主動提出後扣押270萬元、王嫌主動提出後扣押100萬元，並另外扣得相關被告所有的不動產等，已請法院於審理後認定是否發還被害人或進行沒收。

另外，孫岳澤夫妻等12人被控涉及違反洗錢防制法部分，因證據不足，檢方予以不起訴。

相關新聞請見

快取寶吸金4大招術 民代、警調也受害