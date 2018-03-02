馬籍旅客以豬肉乾包裝夾毒來台 4人落網

海關與航警聯手破獲馬來西亞旅客以豬肉乾包裝夾藏毒品闖關案。（記者姚介修翻攝）

2018-03-02 12:13

〔記者姚介修／桃園機場報導〕由於馬來西亞入台查獲的K他命案件增加，馬來西亞入境班機已經成為海關緝毒班機的「重點班機」，海關儀檢股及安檢人員再次成功攔截以豬肉乾包裝為幌子夾藏K他命闖關，航警局循線追查，成功逮捕收貨人，今天上午舉行記者會宣佈偵破，並成功逮捕相關幕後毒梟。

這起案件發生在昨日（1日）下午海關儀檢股執行吉隆坡飛桃園班機的X光檢查時，發現馬來西亞籍旅客一件行李影像顯示有異，於是注檢嚴查，待旅客提領行李準備出關時，海關及安檢將其攔阻檢查，最後在他的行李內查獲豬肉乾包裝袋，經拆開檢查發現檢測後為3級毒品K他命4包，總重5024公克。

初步偵訊後得知收貨方式，航警局立即與檢察官並會同桃園市刑事警察大隊循線在中壢地區埋伏逮捕接應收貨的台籍共犯盧姓、張姓、古姓等3人到案，全案4名犯嫌偵訊後以涉毒品危害防制條例，移送桃園地檢署偵辦，航空警察局也將持續擴大偵辦向上溯源追查幕後運毒集團。

依據毒品危害防制條例第4條規定，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科7百萬元以下罰金。

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