警員砍殺警員 駕偵防車衝進南寮漁港墜海

2018-03-02 00:16

〔記者王駿杰、蔡彰盛／新竹報導〕新竹市警二分局李姓偵查佐（27歲）疑與同小隊田姓（26歲）偵查佐疑互有嫌隙，兩人1日傍晚開偵防車停在路邊，卻在車內發生爭執，坐在駕駛座的李員涉嫌持刀猛砍副駕駛座的田員，隨後將田丟在路邊，李再開偵防車衝進南寮漁港，被救起時已失去呼吸心跳，田則送醫急救，目前沒有生命危險。

據了解，李、田兩名偵查佐皆為警專正期生，李之前在派出所服務，去年才考上偵查佐，個性憨厚老實，田則在刑警大隊服務，直到兩個多月前才調至李的分局，兩人在同小隊服務，但同事卻都稱不知道兩人之間有嫌隙。

有同事發現，李近日心情低落，但卻不知道是何原因，1日下午，李、田兩人開著偵防車外出，兩人將車停在東大路邊，卻在車內發生口角，李一氣之下，持刀猛砍隔壁副駕駛座的田，田用手隔擋，左手臂與左胸卻仍遭砍傷，最後被丟在路邊，鮮血直流。

田先打電話給警局求救，被路旁店家發現，趕緊叫救護車，其他同事趕到現場時，田正趴在桌上流血，立刻將他送醫急救。

李刺傷田後，開著偵防車衝下南寮漁港，有目擊者指出，偵防車速度很快，先撞上港邊雜物，之後就衝入港內，消防員獲報，現場派員著潛水重裝備進行搜救，但因偵防車體嚴重變形，花了約半小時才將卡在車內的李救出，送醫時已無生命跡象。

警方指出，偵防車打撈後，並未在車上看見任何具殺傷力工具，田被發現時，身上身中數刀，造成大量失血，送加護病房急救，目前李、田兩人家屬都已到場，對兩人的情況不敢置信。

竹市警二分局指出，李、田兩人都是刑警界新血，上班認真，表現良好，不知道兩人實際上到底有什麼嫌隙，案情仍在釐清中。