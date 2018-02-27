小黃失控衝撞7人輕重傷 驚悚瞬間曝光

機車遭到強力撞擊後，騎士凌空飛起，撞上停等紅燈的大貨車才落地。（記者蘇福男翻攝）

2018-02-27 18:41

〔記者蘇福男／高雄報導〕林姓肢障計程車司機，今天下午3點多，載2名乘客行經高雄旗山區旗南二路，先與1部機車發生擦撞，隨後又失控繼續往前衝撞1部停等紅燈機車，造成7人輕重傷，其中，30多歲女子腦出血一度命危，經署立旗山醫院急救挽回一命。

警方初步調查，事件發生在下午3點19分左右，林姓計程車司機搭載2名友人乘客，行經旗山溪洲旗南二路100號前，先與1部機車發生擦撞，林男疑似未停車查看，繼續往前疾駛，結果遇到路口紅綠燈，計程車先撞上路旁宮廟柱子，並在170號前噴撞1部停等紅燈的機車，2部機車都各有2人，這起車禍導致7人輕重傷。

其中，30多歲女子腦出血、嚴重骨折命危，緊急送往旗山醫院急救挽回一命，目前轉送義大醫院，另6名傷者名單及傷勢如下：蘇先生，男，37歲，肢體擦傷；徐小姐，女，39歲，肢體擦傷；曾先生，男，55歲，左腳踝骨折，待檢查；田女士，女，69歲，下半身無力，待檢查；謝先生，男，83歲，臉撕裂傷，待檢查；林先生，男，50歲，頭部撕裂傷、擦傷，待檢查。

車禍現場附近機車行羅姓師傅表示，計程車司機左腳有截肢，車禍發生後，下車神情慌張，停等紅燈被撞的機車男子，翻滾10幾公尺，女子傷勢最為嚴重，當場頭破血流。