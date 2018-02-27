丟臉！載馬國遊客逛街 竟無照駕駛白牌車又酒駕

張男無照駕駛又3度酒駕，堪稱丟台灣人的臉。（記者張瑞楨翻攝）

2018-02-27 15:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕53歲的張姓男子，駕駛白牌車搭載馬來西亞來台自由行的一家4人，在市區觀光旅遊，張男不僅因酒駕被註銷駕照而無照駕駛，又違規營業載客，身上還散發酒味，酒測達0.50毫克，更扯的是，張男坦承之前已有2次酒駕紀錄，這是第3次酒駕，馬國旅客驚呼，這簡直罔顧乘客安全！

警方認為張男之舉，無異是丟台灣人的臉與國際形象，依法裁罰與移送地檢署。

中市警局交大第一中隊員警於本月23日上午執行聯合稽查勤務，於中市西屯區河南路與福星路口逢甲商圈，見張男駕駛的租賃車行車不穩，警方攔查發現，這輛車沒有租賃車的營業登記而違規載客，張男也沒有駕照，他之前因酒駕，駕照已被註銷，張男身上還不時散發濃濃酒味。

警方實施酒測，呼氣的酒精濃度達0.5毫克，另因張男是之前有2度酒駕的累犯，警方依道路交通管理處罰條例第35條3項，對他開罰9萬元罰鍰，另依同一條例第21條1項4款，駕照註銷行駛道路，可處罰6000至1萬2000元罰鍰，監理站並對違規營業的業者，依公路法第77條開罰10萬元以上罰鍰，張男另依公共危險罪送台中地檢署偵辦。

警方告知馬來西亞的遊客們，所搭乘車輛的駕駛人張男違規又酒駕，4名遊客非常震驚，直呼罔顧他們的安全，也肯定警方保障乘客安全的用心，市警局交大大隊長郭士傑表示，警方不僅全日嚴格取締酒駕，以保護民眾生命安全，對於各營業車輛工作權的保障及乘客安全，更是不遺餘力，盼給民眾更安全的交通環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆