惡！太想要iPhone 工人竟搶4歲童手上i6

2018-02-25 00:06

〔記者吳政峰／台北報導〕黃姓工廠技術員去年到台北市萬華一間早餐店用餐，見4歲男童小右（化名）獨自拿著iPhone 6在看影片，竟恃強凌弱，搶走手機，犯案後還迫不及待走到附近大樓把玩手機，就連被逮時都還在滑螢幕，看得警方大嘆「搞不清楚狀況」，因為故意對兒童犯搶奪罪，依法應加重其刑。台北地院審理後，日前判他9月徒刑。

前花蓮高分院法官、律師顏世翠解釋，法律為了保護未成年人，規定只要對兒童或少年犯罪，均應加重1/2徒刑，但若法條裡面本身就有年齡規範，例如刑法227條「對於未滿14歲之男女為性交者，處3年以上10年以下有期徒刑」，因已特別列出罰則，則不再依「兒童及少年福利與權益保障法」加重處罰。

黃男月薪3萬元，一心想要有iPhone，去年10月8日早上8點半到萬華一間早餐店用餐，看到隔鄰的小右手拿自己夢寐以求的iPhone，竟起歹念，硬從小右手中抽走手機，欺負小朋友年幼無力抵抗。

小右原本和母親在早餐店用餐，母親尿急上廁所，用手機開了一部影片，留他單獨在座位上觀看，沒想到不到一分鐘就遭搶，母親出來驚見兒子嚇得面容慘白、嚎啕大哭，追問才知道手機被搶，立刻報警。

警方調閱監視器影像發現，黃男犯案後沒有刻意藏匿，也未遠走高飛，而是開心地把玩手機，一派輕鬆地走進附近西門町獅子林商業大樓。員警透過「尋找我的iPhone」手機定位功能，立刻發動圍捕，找到人時，黃男仍自在地滑手機。

黃男承認拿走小右手機，但不知此舉已觸犯本刑最輕6月以上的搶奪罪，也不了解對兒童犯罪，應依兒少法加重處罰，直到檢警告知，他才悔不當初。

北院指出，黃男劣行害小右受驚嚇甚鉅，考量他承認犯行、態度尚可，加重徒刑後判處9月。全案可上訴。

基隆市政府兒少福利科科長黃靜宜表示，兒少法規定不得「獨留」6歲以下兒童，獨留是指隻身在密閉空間，旁無他人，而本案發生地在早餐店，屬公共場所，出入者眾，因此媽媽並未觸法。

黃靜宜建議，家長若尿急，可把孩子一同帶到廁所陪伴，若不方便，亦可請旁人或店員協助看護，避免發生危險。