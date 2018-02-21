貪小便宜侵吞2萬1 郵局儲匯員丟飯碗還被起訴

2018-02-21 11:45

〔記者錢利忠／台北報導〕中華郵政六張犁郵局李姓女前職員，承辦客戶匯款業務時，涉兩度暗槓客戶溢付的現金共2萬1000元，直到客戶察覺溢付，電詢郵局襄理質問，李女才自首還錢；台北地檢署認為李女2次犯行，犯意各別，今依業務侵占罪將她起訴，建請法官分論併罰，另考量她犯後主動自首，且因此失去工作，建請法院減輕其刑。

檢方調查，李女案發時擔任六張犁郵局儲匯員，負責臨櫃匯款等業務，去年7月3日至10月23日期間，李女受理客戶匯款業務時，涉嫌兩度侵吞客戶溢付的款項，合計2萬1000元。

去年7月3日，李女受理廖姓客戶匯款業務時，明知廖姓客戶僅辦理匯款8萬1000元，收到廖姓客戶交付的10萬1000元後，非但沒主動退還廖姓客戶溢付的2萬元款項，還將錢偷偷放進私人抽屜中，直到當天下午廖姓客戶察覺溢付，電詢郵局質問，李女才退還款項。

去年10月23日早上，吳姓婦人到該郵局臨櫃匯款9000元，李女收款後手點紙鈔，發現吳婦多給1000元，竟再次將1000元放進私人口袋，當天下午吳婦到郵局追討溢付款項，李女才退還。

李女兩度暗槓客戶溢付款項被抓包後，丟了郵局鐵飯碗的工作，她自知難逃法網，於去年12月主動向北檢自首。