高雄港2海浬外攔小艇 7名中國船工否認偷渡

海巡署第五海巡隊巡防艇於距鳳鼻頭外2海浬，攔截不明小艇，艇上坐滿7名中國船工，船工否認偷渡被強制驅離。（記者黃良傑翻攝）

2018-02-19 13:36

〔記者黃良傑／高雄報導〕海巡署第五海巡隊的雷達發現距鳳鼻頭港外3海浬處，有2艘一大一小不明船、艇，小艇還駛向港口，立即出動巡防艇攔截，查獲葉姓等7名中國籍船工，中國船工否認偷渡，辯稱是紐埃籍貨輪「銀通1168號」船員，船上缺少民生用品，因不諳法律，異想天開想上岸採購，海巡署漏夜監控該船駛離。

第五海巡隊今指出，海巡雷達於17日傍晚5時許，發現距港口3海處有1艘大型貨輪，但旁邊還有1艘小艇，一大一小船艇形跡詭異，海巡人員密切監控，發現小艇有移動朝港口前進跡象，海巡署出動巡防艇攔截。

海巡艇於鳳鼻頭安檢所外2海浬處攔下小艇，登船檢船發現有7名中國籍船工，7人坦言未完成入境申請，一行人企圖上岸，但辯稱因貨輪上物資不足，想上岸採買民生用品，否認有偷渡的意圖。

海巡署檢查小艇上沒有違禁品，也沒有船員的行李或衣物，檢方採信船工說詞，由海巡署監控、驅離船工返回貨輪上。

7人辯稱聯絡不上船務代理公司人員，未依程序完成入境申請而誤觸法令，檢方認為7人無偷渡意圖，裁定強制驅離出境，今晨前由第五海巡隊戒護，監控「銀」號輪強制驅離出境。