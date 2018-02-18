分局長辛苦了！ 曾學貴督勤昏倒今晨不治 車隊繞經分局告別同仁

台西警分局同仁為分局長曾學貴送行，大呼「任務已經完成，分局長辛苦了！」（記者詹士弘攝）

2018-02-18 12:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕「任務已經完成，分局長辛苦了！」

台西警分局長曾學貴到任第9天，於除夕執行督勤時昏倒，經送長庚麥寮分院急救後恢復生命跡象，後轉送台大雲林斗六分院，經多日急救，於2月18日凌晨於台大醫院斗六分院病逝，享年53歲，今天中午在車隊護送下，回到台西分局與同仁道別，家屬不泣不成聲。

曾學貴2月7日調派雲林縣擔任台西分局長，除夕當天中午11時45分至崙豐所慰勤時身體不適，經送醫治療一度恢復生命跡象，今天早上血壓下降，主治醫師急救無效病逝，台西分局派出巡邏警車到達台大斗六分院，並從斗六護送分局長與家屬先回台西分局，與同仁道別，再護送回台北。

台西分局副局長閻百川表示，曾學貴小年夜偵辦案件，事發前他已感冒多日，直到除夕當天凌晨才離開辦公室休息，當天早上10點就又回到分局慰問春節上班的同仁，沒想到突然不適心肌梗塞昏倒。

曾學貴今天凌晨病逝，家屬及同仁都守候在身旁，今天中午以車隊回台西分局與同仁道別，同仁們大呼「任務已經完成，分局長辛苦了！」並敬禮默哀一分鐘，同仁也安慰家屬，曾夫人泣不成聲，過程哀淒，令人動容。

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