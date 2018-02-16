遠洋漁船歷劫後返港過年 赫然查獲大批槍彈

幹員在漁船上起出大批子彈，陳姓船長（白衣坐地者）否認持有。（記者洪臣宏翻攝）

2018-02-16 12:43

〔記者洪臣宏／高雄報導〕東港籍延繩釣漁船「華國16號」出航10個月，歷劫歸來，2月14日下午4時返台過年，海巡署南部地區巡防局第五海岸巡防總隊登船查察，赫然發現599發90手槍子彈及50條未稅香菸，陳姓船長等3人不承認持有子彈，檢警正擴大調查。

海巡署南部地區巡防局第五海岸巡防總隊指出，華國16號去年4月12日從東港出港，曾停泊多處遠洋漁業基地，2月9日接獲漁業署通報，該船於菲律賓海域油箱破裂需要救援，希望返港時給予人道救援並加強查察。

華國16號14日返回東港，東港安檢所人員上船安檢，發現除了陳姓船長（60歲），船上台籍李姓船員、菲籍漁工Ronil都非當時出港時登錄人員，且陳有毒品、彈藥前科，屏東地檢署獲報指揮高雄第一、二查緝隊、屏東東港分局、高雄港務警察總隊及第五海岸巡防總隊擴大調查。

查察人員在船尾後舺板上層數包漁網下，發現一包裝米袋藏了隨身背包，打開一看發現有12盒、599發90手槍子彈，另在船上水袋內起出50條未稅「萬寶路」香菸。

陳姓船長等3人否認持有子彈，辯稱不知道子彈為何在船上，Ronil坦承攜帶香菸返台。檢警訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及菸酒管理法將3人送辦。

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