搭舢舨出海捕魚落海 漁夫無生命跡象搶救中

2018-02-14 14:39

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市一名68歲徐姓漁夫今日上午9時許搭乘舢舨到龍門露營區出海口處捕魚，下午被路過民眾發現舢舨上沒有人，懷疑漁夫落海通報119救援。當地里長開船與消防隊員一起搜尋，在舢舨附近發現徐男蹤跡，將他救起時已無生命跡象，目前已送往澳底保健站急救中，溺水原因待警方做進一步調查。

新北市消防局第六大隊接獲報案後，立刻派貢寮分隊前往救援，消防隊員到場時，只見舢舨上的弦外機還在發動，但卻不見漁民蹤跡，馬上下艇搜索，將徐男救起時已無呼吸、心跳。