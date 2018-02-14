P2P下載兒少色情影片 檢察官：同時上傳即觸法

2018-02-14 13:08

〔記者吳政峰／台北報導〕日前FBI通知我國警方，指台灣兩名網友大量上傳兒童色情檔案，台警偵辦後逮人，依兒少性剝削防制條例移送，對此，桃園地檢署主任檢察官謝雯璣14日透過台灣司法人權進步協會指出，台灣法令目前無法處罰持有兒少色情檔案的行為，但如果網友使用P2P軟體下載這類的色情影片或圖片，因軟體本身有強制上傳的功能，可被視為散布，最高可處3年徒刑。

謝雯璣表示，FBI長期監控網路兒少色情檔案散布，透過百夫長專案（Operation Centurion Plus），找出P2P軟體上，對兒少色情檔案感興趣的排名前幾名的嫌犯，赫見其中兩名嫌犯住在台灣，便將資料轉給台灣警方。

謝雯磯指出，P2P軟體的特性，只要一啟動下載程序，同時就會一併強制上傳該檔案，因此網友不但是下載者，也是上傳者，需負擔法律責任。

謝雯磯解釋，「兒童及少年性剝削防制條例」第38條規定，散布、播送或販賣兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金，就算是意圖散布，最高也可處2年徒刑。

謝雯磯呼籲，利用P2P下載檔案時，須先確認檔案是否有色情或觸法內容，，包括下載正在上映的院線片，也有違反著作權法之虞，網友應特別小心，以免訟累。