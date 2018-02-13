北市警局長引亢高歌 「安居專案」深入社區排「毒」

2018-02-13 14:17

［記者陳恩惠／台北報導］「O sole mio sta 'nfronte a te！O sole O sole mio sta 'nfronte a te！sta 'nfronte a te！」位於北市敦煌路的大同世界社區大樓的大廳，傳出義大利名曲「'O sole mio（曲名：我的太陽）」悠揚的旋律，原來是台北市警察局長陳嘉昌，趁著年節將屆，參與台北市大同分局舉辦的「安居專案社區治安會議」，藉著「我的太陽」與民眾進行第一類接觸，進行反毒、反詐騙相關宣導，現場人山人海，獲得一致好評。

大同警分局表示，這次的社區治安會議中，主要是公布轄內毒品查緝熱點，包括緝獲區域、青少年群聚施用毒品地點、或是較常遭到查緝的社區等，特地邀請鄰里長、守望相助隊員、社區居民一起參與會議，當面進行意見交流，同時在會中特別加強防治毒品宣導，加深民眾防制毒品觀念，希望全面瓦解隱藏在大樓社區之內的販毒網，保障民眾居住安寧、建構社會安全網。

警方說，由於現場氣氛熱絡，局長陳嘉昌現場即席演唱「'O sole mio（曲名：我的太陽）」，展現歌劇演唱實力，除年節應景與民同歡外，更是博得滿堂彩，讓社區治安會議寓教於樂，帶到最高潮。

大同分局長潘朝智說，社區治安會議除了對防治毒品犯罪加強宣導外，也將當前重要治安政策「防範老人詐騙」、「防制酒後駕車」等列入宣導重點，從年節將屆的金融詐欺、人身防搶、反酒駕意識等，介紹犯罪手法及因應作為，結合社區警政聯繫來強化預防犯罪觀念，期望營造優質社區治安環境，讓民眾於歲末初春能過個好年，共創美好家園。

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