結束總統維安勤務 淡水警返所途中被撞脾臟破裂

2018-02-10 16:00

〔記者王宣晴／新北報導〕

22歲的警員許淳洌昨日下午執行完特勤，準備騎車返回派出所，行經新北市淡水淡金路4段往三芝方向時，突遭一輛轉彎出加油站的轎車撞擊，當場重摔在地，許員腹部撞到轎車保險桿，當場脾臟破裂出血，雖無生命危險，但至今仍在加護病房觀察，路過民眾見狀拍照上傳臉書社團，號召網友替許員集氣，早日康復。

據悉，昨日中午11時，蔡英文總統前往淡水、三芝地區慰勞國軍，新北市警局從各區派出大批警力，凌晨5點就開始維安工作，直到下午1時許勤務結束，才解散維安警力。

警專34期的許員去年10月才到淡水分局後厝派出所服務，表現良好，昨日下午執行完特勤，騎車行經淡金路往三芝方向返所，經過聖約翰加油站時，68歲的羅姓駕駛正加完油，準備左轉淡金路往淡水方向行駛，疑未禮讓直行的許員，雙方發生擦撞。

警方表示，車禍當時天雨路滑，許員遭撞後警用機車滑行到路中，許員則猛力撞上轎車的保險桿，當場倒地不起，送醫急救後發現脾臟破裂，轉入加護病房治療觀察，目前無生命危險。

羅男向警方供稱沒注意到直行的機車才會發生擦撞，而許員及羅男酒測值皆為零，雙方皆未酒駕，由於許員還在治療，尚未製作筆錄及提告，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。