一銀光復分行竄煙冒火 消防救出2女疏散18人

2018-02-10 13:22

［記者陳恩惠／台北報導］今早近午時分，台北市光復北路的「第一銀行/第一金證券」大樓發生火警，現場刺鼻濃煙焦味迅速在樓層間迅速散開，由於這棟是五層樓的建築是住辦混合，三樓以上皆為女員工宿舍，消防局不敢大意，立刻派出大批人車抵達現場，發現濃煙密佈，消防員揹著空氣瓶進入火場，先救出樓梯間受困2名女子，經查1樓電信機房起火，隨即將火撲滅，再利用雲梯車將樓頂受困18名女子一一救下和分頭疏散，所幸無人傷亡。

消防局119勤指中心今天上午11時51分據報，位於北市松山區光復北路發生火警，報案民眾表示，樓頂至少有18人受困待救，立刻出動水箱車15輛、雲梯車3輛、特種車2輛及5輛救護車共64名救災救護人員馳往，所幸火勢在中午12時17分完全撲滅，現場救出與疏散的一銀女員工們全皆意識清醒，也無人送醫。

第二救災救難大隊長王證雄表示，這棟建築除了一、二樓是一銀及證券外，三至五樓全是女子宿舍，平常住有85名女員工，起火點位於一樓樓梯間的電信機房，消防隊員破壞鐵門後進入，迅速找到起火的變電箱，並將配電盤火勢撲滅，由於濃煙沿著樓梯間向上竄，造成整棟建築各樓層滿佈黑煙、視線不清，所幸假日待在宿舍的女員工僅有2、30人，火警發生後，住警器鈴聲大響，女員工們迅速掩鼻逃出房內，分頭向樓頂或樓下逃離。

消防局表示，一樓配電盤的火勢雖然很快撲滅，但濃煙向上竄入各個樓層，消防局滅災後，調動特種機具協助排煙，一銀的女舍相關人員，則在樓下清查各樓層與各房的住戶，初步清查並無人受困；至於室內配電盤為何會突然故障起火，火調科人員仍在調查。