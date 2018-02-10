有訊號器但沒訊號 失聯黑鷹如大海撈針恐解體

一架空勤UH-60M型、編號NA-706的黑鷹直升機5日深夜自蘭嶼起飛後不久光點消失，機上共搭載6名人員。（資料照，空勤提供）

2018-02-10 07:26

〔即時新聞／綜合報導〕後送蘭嶼病患的空勤總隊編號706黑鷹直升機，失聯已過黃金72小時救援期限，飛航安全調查委員會昨趁著海象稍穩，分別乘坐兩艘巡防艇出海探測、定位，持續搜救。不過空勤總隊長董劍城向媒體透露，搜救難度高，現在只能靠海底鐵器「大海撈針」，可能因為飛機解體，找不到任何東西。

蘭嶼連續多日天候、海象不穩，空勤總隊及海巡人員仍持續搜救失聯的黑鷹直升機。昨天兩名飛安會人員帶著手持式水下聽音器，先搭乘35噸巡防艇出海進行水下定位，下午另外4人持拖曳式水下聽音器，乘100噸巡防艇，欲收集8日探測器的訊息，仍無所獲。

《蘋果日報》報導，空勤總隊長董劍城表示，因東部海域水很深，最淺達800公尺，儀器也到不了，比西部搜救難度更高。而失聯直升機沒有最後定位點，儘管有訊號器，但這次黑鷹可能沒有強力撞擊，因此訊號器沒有訊號。

董劍城解釋，海面搜救只能靠最後定位點，計算海流與時間來估算可能所在位置，因東部海流強、變動大，宛如「大海撈針」搜索範圍不斷擴大，目前只能靠海底鐵器偵測，飛機墜落撞擊與洋流沖刷下，有可能解體而找不到東西。