枴杖伯車前過 冷血三寶直接輾壓還肇逃

轎車駕駛撞到老翁後，未停車直接輾過去。（翻攝畫面）

2018-02-09 15:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是冷血駕駛！彰化75歲梁姓老翁今早拄著拐杖緩緩的過馬路，走到一半時卻被陳男駕駛的銀色Toyota轎車從旁彎出直接輾過，梁翁被壓在車底發出巨大聲響，陳男卻未下車查看還直接開走，梁翁大腿見骨，緊急送醫院開刀後已無生命危險。警方獲報在陳男工作地點逮人，陳男辯稱，沒看到人，但知道有壓到東西。

路口監視器拍到戴著紅色帽子拐杖伯正從容要過馬路，一部銀色轎車駛出街口疑似要轉彎，阿伯走到轎車駕駛正前方時，轎車卻無視般的直接輾過，阿伯的拐杖噴出，紅色帽子飛落在車子引擎蓋上方，阿伯被壓在車下露出痛苦表情，車子也出現劇烈搖晃，可是還是直接開走，駕駛冷血的行徑，引來網友一片罵聲。痛罵「駕照是拿雞腿換？」「駕駛是青瞑嘛！」

警方調查，梁翁為附近廟宇的廟公，今日12點09分外出吃午飯，橫越彰水路口時，被一輛從信善街，陳男（55歲）駕駛的自小客車撞倒，陳男撞人後肇事逃逸，警方獲報後閱路口監視器，在陳男的工作地點逮人。梁翁送往彰基醫院急救，左大腿見骨，有25×10公分大面積開放性撕裂傷，經緊急手術後已無生命危險。

溪湖派出所所長蔡肇駿表示，陳男車禍肇逃，還恍若無事先去買東西再去上班，警方到場後才知道是撞到人；他向警方供稱，因為被A柱擋住視線所以沒看到老翁，但有感覺壓到東西，也看到引擎蓋有東西，覺得只是障礙物就未停車查看。經酒測後並無酒駕反應。不過仍依公共危險肇事逃逸罪嫌帶回偵訊。

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