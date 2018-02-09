119名苗警大動員 頭份全城大規模臨檢

警方至KTV包廂逐一盤查身分。（記者鄭名翔攝）

2018-02-09 00:03

首次上稿 2/8 22:59

更新時間 2/9 00:03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕年節將至，苗栗縣政府於今晚展開「加強重要節日安全維護工作」，統合各警局、刑警大隊、交通警察隊、保安警察、憲兵隊，共出動119名警力，針對頭份市轄內銀河路附近多家KTV、酒店、護膚店、電子遊藝場等場所，執行全面封鎖聯外道路，定點機動掃蕩，荷槍實彈一一臨檢，雷厲風行掃蕩暴力、色情、毒品等犯罪。

今晚苗栗縣警力大動員，針對治安顧慮場所全面擴大臨檢，到KTV更逐一巡查各包廂，檢查是否有違法或未成年逗留，並加強宣導公共場所禁菸及酒駕防範，此次共臨檢30處場所，查獲3件毒品案，搜出K他命0.36公克、賭博及詐欺案各一件。

苗栗縣長徐耀昌也到場為警方打氣，並強調「法律沒有假期」，要求警方於年節期間加強維護治安及交通順暢，同時也到KTV督察，提醒民眾勿酒駕，看到青少年也上前關心，勸說早點回家。

苗栗縣警察局局長林炎田也強調，會加強掃蕩毒品，並針對治安顧慮場所執行聯合擴大臨檢專案，並持續不定期實施，務必確保年節治安無死角；同時針對連假可能湧入大批觀光車潮，縣警局也利用Google map結合大數據分析各時段重要景點的車流量，隨時派員疏導以維持交通順暢。