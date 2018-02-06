砂石車與小轎車擦撞側翻 4人輕傷送醫

2018-02-06 15:56

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國道一號南下266.1公里處今天中午發生車禍意外，一輛小轎車和一輛砂石車發生擦撞意外，小轎車引擎蓋受損，砂石車撞上護欄翻覆，整台砂石全倒入邊坡，4人輕傷送醫， 由於砂石車車體較大，處理費時，到下午3點半仍佔用外線車道處理。

今天中午12點多，一輛砂石車與鈴木小轎車發生擦撞，小轎車僅有前檔風玻璃稍微受損，以及引擎蓋和保桿掉落，受損情況較輕微，砂石車失控撞上護欄後90度側翻，整個駕駛座都凹陷；小轎車內2人和砂石車內2人都輕傷，由嘉義縣市消防局各送2人到醫院救治。