女控男客故意弄破保險套中出 真相竟然是....

2018-02-05 22:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓女子指控遭男網友摩鐵約炮，先被故意戮破保險套中出，又傷她搶奪財物近萬元，事後透過「爆料公社」指控遭該名男子性侵，高市警方受理報案，查出2人疑性交易糾紛，並未發生搶奪案，警方將李女依誣告罪、社維法函送，再調閱監視器追查男子身分，以釐清案情。

李女（35歲）堅提傷害告訴，警方希望被指控的男子儘速出面說明；至於李女未經男子同意，在摩鐵房間內拍錄男子影片，並PO上網指控遭男性侵，相關刑責需待男子出面，才能確認女子是否提告，男子是否涉案，至於關鍵證物「被戮破的保險套」，警方表示，李女並未提供舉證，只說已被沖入馬桶。

鼓山警方指出，李女透過「爆料公社」指「有一位性工作者的小妹被性侵了！」表示1月22日與男子在汽車旅館發生關係，但指控遭對方故意弄破保險套內射，並把對方錄下PO網，請求網友肉蒐這名男子，但有網友覺得羅生門。

警方表示，當晚9點多接獲李女報案，趕到汽車旅館處理，發現李女說詞疑點重重，提供的影片也無男子出手打人畫面，追問下得知她與男客談妥4000元性交易，當時對方戴套辦事，完事時卻驚見她身上沾有精液，保險套也滴出白色液體，懷疑對方惡意弄破套子內射。

警方現場找不到證物保險套，調閱監視畫面發現2人騎機車先後進摩鐵，李女被警方突破心防後，改口稱被對方拿走近萬元財物，2人起口角，對方抓她的頭去掄牆，對方離開摩鐵時，丟還她1萬元，因說詞反覆被帶回詢問。

警方查出休息費由男客所付，與李女指控遭搶奪或偷竊有所出入，李女最後坦承，為引起警方重視才謊報被搶，但稱遭打堅提傷害告訴，警方受理傷害案，並依誣告罪、社維法函送，警方表示，將追查涉案男子到案說明，以釐清案情疑點。