高雄查獲半套店 按摩女坦承男客隔薄紗愛撫她

九如二路一家美容館暗藏春色，警查獲按摩女與男客從事性交易。（記者方志賢翻攝）

2018-02-04 11:29

［記者方志賢／高雄報導］高雄九如二路一家美容會館，涉嫌經營「半套」色情服務，警方臨檢，查獲按摩女與男客涉嫌以60分鐘、1600元，進行按摩加半套性服務，按摩女也坦承過程中為助興，男客隔著薄紗愛撫她的胸部及下體。

三民一警分局行政組2月2日下午3點多，會同轄區十全路派出所員警，持搜索票，臨檢位於九如二路一家美容會館，在店內包廂當場查獲50歲畢男與42歲楊女，從事按摩加半套性交易服務，帶回派出所偵辦。

楊女當時幫畢男完成性服務，雙方簡單穿著還在清理閒聊時，警方就猝不及防進入包廂內執行臨檢，畢男剛著完內褲，一旁還有剛使用過取下的保險套，見狀十分錯愕、百口莫辯，承認雙方已完成半套性交易服務，楊女也坦承從事性服務。

畢男表示，在櫃檯時，25歲姚姓負責人向他介紹店內消費方式，包括性交易服務在內，坦妥價錢即由姚男帶他到包廂洗澡後，小姐就開始全身按摩，並用手套上保險套，進行半套性交易。楊女則表示，過程中為助興，畢男隔著薄紗愛撫她的胸部及下體。

姚男也坦承店內的性交易服務，加上畢男、楊女證詞及保險套等物品佐證，警詢後將姚男依妨害風化罪嫌函送法辦，畢男及楊女則依違反社會秩序維護法裁罰。