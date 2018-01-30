寶島時代村最終尾牙 江欽良涉超貸案後首度現身

寶島時代村董事長江欽良在涉及草屯農會超貸案遭檢調搜索交保後首度公開現身。（記者佟振國攝）

2018-01-30 15:51

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮懷舊景點寶島時代村，因負責人江欽良涉及草屯農會超貸案遭檢調搜索、交保，決定在去年底正式吹熄燈號，今天則在村內舉辦最後一場尾牙暨感恩餐會，席開55桌，宴請17個公益團體、弱勢民眾及員工、廠商，江欽良本人也親自到場，除致贈社福團體過年加菜金與小紅包，也強調員工薪水及資遣費已如期發放，讓辛苦的員工能安穩過年。

寶島時代村自開幕營運後，每年過年前都會舉辦尾牙與公益活動，邀請公益團體、弱勢民眾參與，但去年董事長江欽良捲入草屯農會超貸案，遭到檢調搜索，訊後交保，個人認為嚴重影響寶島時代村營運，決定去年12月31日正式結束營業，震撼南投各界。

為了有始有終，寶島時代村今中午在村內舉辦最終尾牙暨感恩餐會，席開55桌，邀請17個公益團體表演，以及弱勢民眾、員工、廠商用餐，員工顯得離情依依，心情也是五味雜陳。

江欽良親自出席，也是經歷司法紛擾後首次現身，但妻子小潘潘則因身體微恙缺席，江欽良除致贈各社福團體2萬元的年節加菜金，每人還有500元紅包及大樂透彩券，江欽良表示，這是最後一次以寶島時代村名義舉辦公益活動。

江欽良強調，先前遭檢調查扣的現金已經歸還，因此員工去年12月的薪水已在本月初發放，至於資遣費也會在餐會結束後發給員工，讓辛苦的員工能安穩過年。