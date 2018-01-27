門口貼這張 以為是敦親睦鄰好厝邊 卻是幹這勾當

2018-01-27 14:08

〔記者許國楨／台中報導〕許姓女毒販長期利用住處做為販毒處所，因為生意太好，上門毒蟲絡繹不絕，吵到鄰居招反感，還曾引來管區關切勸誡，她索性在門口張貼寫有「勿喧嘩」等字眼的大字報提醒，只是此舉反欲蓋彌彰，讓原本還不知道其居住樓層的警方，循線埋伏在樓梯間，前天趁著她返家開門之際一擁而上逮人。

台中市刑大偵四隊日前接獲線報，一名綽號「大姐頭」的藥頭，因標榜毒品純度絕不偷斤減兩、童叟無欺，在苗栗地區毒品圈具有相當知名度，進一步查出其真實身分是59歲的許姓女子，且長期利用公寓自宅做為販毒處所，但交易時相當謹慎，要求毒蟲搭電梯至其他樓層後，再走樓梯至許女家按門鈴或敲門購買，還在家門前裝設監視器確認是否為買家再開門，藉此企圖逃避查緝並混淆偵辦方向。

只不過許女的生意太好，讓住處門庭若市，還吵到鄰居惹反感而報警，管區曾前往關切，許女索性在門口張貼寫著，「敬告親友，來訪勿喧嘩或叫門，此行為添加別人困擾，在此先向宝鄰諸德對不起」等字眼的大字報，提醒上門毒蟲。

警方前天循線埋伏在樓梯間，趁許女回家開門之際衝上逮人，當場查獲海洛因1.1公克、安非他命67.1公克、毒品分裝袋及吸食器等物，就在搜索期間有不明男子敲門，警方恰巧利用許女裝設的監視器查看門口狀況，見是許女販毒同夥的49歲林姓男子請君入甕，又在林嫌身上起出安非他命250公克，訊後將兩人依毒品罪嫌送辦。

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