正妹K歌爆口角 兩派人馬開打5人用辦

鄭姓正妹（左二）與友人到KTV歡唱，疑酒後與人起口角，引爆雙方打群架，2人挫傷送醫無大礙，共有1女4男被帶回偵訊。（記者黃良傑翻攝）

2018-01-27 10:45

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄的錢櫃KTV今晨傳出群架糾紛，24歲鄭姓正妹疑酒後與人口角，多名男子站出護花，引發雙方叫囂與肢體衝突，新興警方趕到將人隔開，鄭女似有不甘，仍做勢欲踹對方，被友人架開勸阻，造成楊姓、李姓男手部挫傷，經送醫並無大礙。

警方將1女4男帶回偵辦，雙方暫都不提出傷害告訴，但警方仍依違反社會秩序維護法，認定5人為「互相鬥毆者」，今天偵訊後函送法院簡易庭審理，分局長葉明潭強調，發揮公權力維護治安，絕無任何假期。

前金分駐所於今晨2時許接獲店家報案，指轄區錢櫃KTV有人打群架，警方立即調派線上警網及快打部隊，趕到現場壓制囂張氣燄，並將雙方隔開，防止衝突再次發生，同時將涉案的1女4男帶回。

警方調查，兩方人馬本來約唱KTV，鄭女（24歲）與另一名楊姓男子（35歲）疑似酒後起口角，鄭女的友人江男（36歲）為維護鄭女，也與楊男、王男（32歲）與李男（30歲）等人口角，進而爆發肢體衝突，導致楊男及李男手部挫傷。

警方趕到現場控制情勢後，見現場有人員受傷，立即通知救護人員到場協助送醫，將雙方隔開的過程中，鄭姓女子為了替朋友出氣還作勢要出腳踹對方，被警方制止並帶回派出所，才沒有再次造成衝突發生，警方將現場滋事1女4男共5人依法偵辦。

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