萇記泰安再查獲發霉、長蟲蛋 孔雀捲心餅中鏢

2018-01-26 10:07

首次上稿 10:07

更新時間 11:30

［記者魏瑾筠、謝武雄／桃園報導］誇張，根本不把消費者的食品安全放眼裡！桃園地檢署偵辦萇記泰安販售黑心蛋案，繼上月28日查獲過期蛋品，24日上午展開第2波搜索，當場查獲已發霉變黑甚至長蟲的蛋品正被打成蛋液，經調查，黑心蛋液已流入乖乖工廠，被製成孔雀捲心餅吃下肚，檢方訊後認為，56歲負責人李春明涉嫌違反食品安全衛生法、「刑法」之3人以上共犯詐欺取財、行使業務登載不實文書等罪嫌重大，諭令200萬元交保。

桃園市政府衛生局表示，去年12月28配合檢方追查萇記泰安蛋品公司使用逾期蛋品生產液蛋，經查蛋液銷售下游59家廠商，其中乖乖食品公司自主回報，使用萇記泰安蛋品公司蛋液生產布丁口味孔雀捲心餅，針對有問題產品已經自主下架632箱，其中包含普通包170箱、量販包462箱，生產線上餅皮621公斤也回收銷毀，至於影響數量仍待調查。

桃檢於去年10月接獲民眾檢舉，蒐證後於去年12月28日傍晚，兵分5路搜索並傳喚被告及證人共18人展開第一波搜索，李春明訊後以300萬元交保；經分析比對日前查扣證物，檢方查出李春明另涉犯食品安全衛生管理法，24日上午由桃園地檢署檢察官王遠志再度搜索李春明住處、部分員工住處等7處，查扣相關筆記、帳冊等物，並傳喚被告及證人共9人。

檢方查出，全國第二大蛋品通路商萇記泰安蛋品、泰頂山農產品公司56歲負責人李春明等人，為減少雞蛋報廢損失，涉嫌從2011年起，將廠商退貨、外觀仍完整的蛋品，混入新鮮蛋品重新販售，或打成蛋液轉賣給烘焙坊、快炒店。6年來，民眾吃下肚的黑心蛋難以計算。

檢方追查發現，李春明等人除回收即期、過期蛋，混入新鮮蛋品或打成蛋液販售，甚至還有已變質發霉、長蟲的蛋品被製成蛋液後，混入新蛋液再販售；李春明上月28日離開地檢署時，還堅稱蛋沒有問題、沒有將回收蛋重新銷售，強調「不是回收，原本就是會退（貨）。」

桃園地檢署指出，為追討李春明等人犯罪所得，並防止其脫產，向法官聲請扣押李春明現有的5筆土地、6筆建物獲准，因萇記公司、泰頂山公司販售的黑心蛋品、蛋液，長期流入市面，將積極追查流向，儘速釐清案情，也會協調衛生單位迅速下架回收，維護國人健康。

（11：26 更新）

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