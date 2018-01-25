一身園藝功夫卻種大麻 他還自學提煉大麻膏

警方查獲大麻盆栽。（記者劉慶侯翻攝）

2018-01-25 15:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑警大隊毒品查緝中心，透過網路巡邏，發現住在台南市安定區的男子丁瑞瑩涉嫌種植大麻，經警方蒐證調查，確認丁嫌在自家透天厝種植大麻，昨日前往突襲搜索，共計查扣大麻10株、種子362顆、乾燥大麻成品656、大麻膏、大麻萃取液1728公克、大麻菸與少量安非他命等毒品，及相關大麻種植、乾燥、萃取、施用工具一批。

警方調查，44歲的丁嫌原是靠打零工過活，但具有園藝的技能，為牟利更大利益，便透過網路方式取得大麻種子，再利用南台灣地區氣候溫暖特性，將大麻偽裝成盆景方式種植，混雜在自家透天厝頂樓陽台其它植栽中，以躲避警方查緝。

因丁嫌喜好園藝，擁有栽種花草之專業知識與技術，之前種植的大麻已完成收成，同時也繁殖出更多的種子。丁嫌利用網路學習的知識，將收成後的大麻花進行乾燥，部分以真空方式包裝，來延長保存期限與品質，更將乾燥大麻花進行萃取，提煉成四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol; THC）濃度更高的大麻膏施用。

丁嫌昨日遭警方緝捕時，丁父擔心兒子入監服刑，家中頓失經濟支助，頻向警方求情，丁嫌也深表悔不當初。全案訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆