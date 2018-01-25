司進會：收不回物品報遺失 想自保卻犯誣告罪

2018-01-25 15:11

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄一名阿伯日前忘了把車子停在哪，誤認遭竊，請求警方協助，警方沿路查找終於幫他尋回愛車，對此，台灣司法人權進步協會25日表示，本案警方未受理，且阿伯沒有犯意，不構成誣告罪，但實務上常見有人明明知道物品在哪，卻因收不回，為了自保而報遺失，此舉即屬誣告罪無誤，最重可處1年徒刑，不可不慎。

司進會指出，實務上常見有人把車子借給朋友，但朋友不願歸還，害他一天到晚接到罰單，為了自保，就到警局訛稱遺失；另種亦常見的是票據糾紛，即廠商開了票給包商，但包商未履約，廠商不想給付款項，又不想跳票，便到警局報遺失。

司進會解釋，上述狀況因為已進入刑案程序，對方無端變成「侵占遺失物」的被告，甚至有人直到通緝被抓，才知道遭到陷害，影響權益甚鉅，因此對這種明知事實卻杜撰報案的人，「刑法」171條設下處罰規定。

該條文指出，未指定犯人而向該管公務員誣告犯罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，目的就是避免民眾任意、濫行、虛偽告發，影響他人權益，浪費司法資源。

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至於Ａ對Ｂ提告，經檢察官偵後後，Ｂ獲得不起訴，反告Ａ誣告，此為刑法169條、屬於有被告的誣告罪，最重可處7年徒刑。

司進會建議，民眾報案應該注意所指述之事實是否確實如此，且勿僅是為了免除交通違規罰鍰或是民事票據責任，就任意去杜撰報案內容，避免惹刑罰上身。