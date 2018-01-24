宏達電資遣違法 高院逆轉改判員工勝訴

2018-01-24 21:45

〔記者楊國文／台北報導〕我國手機大廠宏達國際電子股份有限公司（即宏達電，縮寫為HTC），3年前以虧損、業務緊縮和工作表現不佳為由，資遣台北總部軟體項目周姓產品管理師，但周男指控資遣不合法，打官司救濟；高等法院審理認為，宏達電未舉證曾將周男安插其他工作、或施以必要訓練，其終止勞動契約不合法，今判宏達電敗訴，雙方僱傭關係存在、並須按月支付周男薪水至復職為止，可上訴。

周男具狀主張，他於2002年10月受僱擔任宏達電軟體項目產品管理師，公司方面突然在2015年9月1日依勞基法規定將他資遣，並告知他上班到2015年11月30日為止。

周男質疑，公司終止此勞動契約，與勞基法第11條第2款的規定不符，也不符解僱的必要性和最後手段性原則，因此訴請法院判決雙方仍有僱傭關係，並要求按月支付他75000元直到他復職為止。

宏達電指稱，國內、外手機競爭激烈，宏達電在2015年度虧損高達150億元，才被迫縮減人力，且周男工作表現不佳，因此將他資遣，一切合法，並未違反法律規定的解僱最後手段原則。

桃園地院審理認定，宏達電資遣周男並未違反勞基法等規定，判宏達電勝訴。周男不服，上訴高等法院。

高等法院依據宏達電的營業資料，發現宏達電近幾年確實有營業虧損情形，與宏達電說法吻合，周男的主管也證稱，周男的工作表現不符合主管期待，只能算是差強人意，也無法和後來聘來的陳姓經理相比，不過，宏達電並未舉證曾將周男安插其他工作、轉換工作地點或施以必要訓練，也未證明也無其他職缺，認定宏達電未善盡迴避其他資遣的努力，如未將他轉調其他適當工作、降職減薪或無薪休假，未設法改善其工作表現，即終止勞動契約，違反解僱最後手段原則，並不合法。