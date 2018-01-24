整型名醫酒後大街尬車 撞癱女子肇逃判刑4年半

整型名醫酒後競速飆車，撞翻陳姓女子駕駛的Austin Mini，後棄車逃逸肇逃，判刑4年半。（資料照，記者黃良傑翻攝）

2018-01-24 10:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕整型名醫倪宗亨於2016年11月與友人蔣坤翰酒後，各自開著BMW和JAGUAR名車在高市中華路競速，BMW失速擦撞JAGUAR與另部豐田轎車，致JAGUAR衝到對向車道，撞翻陳姓女子駕駛的Austin Mini，還波及一輛計程車，陳女顱內出血重傷，車上拉布拉多犬傷重不治，倪男肇事後棄車逃逸，高雄地院今審結，判倪男4年6月、蔣男2年，仍可上訴。

倪男當晚肇逸躲酒測，20小時後才到案曾遭收押，被依競駛致重傷害、酒駕致重傷害、肇事逃逸等罪起訴；同案被告蔣男也被依競駛致重傷害、酒駕致重傷害罪嫌起訴，但因蔣男車禍後留在現場，向警方坦承是肇事者，符合自首條件，檢方建請法院減輕其刑。

48歲倪宗亨去年11月17日晚上9時許，與黃姓女友邀約診所員工秦女等人，一起到海鮮餐酒館聚餐，24歲的蔣男因是秦女朋友，當晚也與會，倪男等人當晚共喝掉「智利老樹藤夏多內」等紅白酒共7瓶，翌日凌晨零時許聚會結束。

倪男當時駕駛BMW轎車載女友、蔣男駕JAGUAR搭載秦女離去，兩車在中華四路與新光路口併排停等紅燈前後，就拉下車窗聊天，並以重踩油門使引擎加速空轉、發出噪音方式相互較勁，等綠燈亮起時倪車先加速衝出，兩車隨即在中華四路往北方向競飆。

兩車競速行經三多路口時，因前方出現一部黃女駕駛的豐田轎車，倪為超越豐田未打方向燈就變換車道切往右方，結果先後擦撞蔣的JAGUAR和黃女的豐田，蔣車失控衝進對向車道撞上陳姓女子駕駛的Austin Mini，又波及翁姓男子駕駛的計程車，造成陳女重傷，車上愛犬當場死亡。

車禍發生後蔣男留在現場，經警測量酒測值0.26，倪男則駕車逃逸，並將BMW棄置路邊，直到當晚8時許才由律師陪同到案說明，但已測不出酒精反應，也否認酒駕，後於偵查中才坦承喝了紅白酒各1/3杯，檢方認為倪男身為專科醫師，負有醫療救人職責，卻酒後駕車競駛，肇事後未協助將傷者送醫或報警處理，反而駕車逃逸，建議法院從重量刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆