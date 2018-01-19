雨衣大盜再現？銀行防搶演練超逼真 匪變裝仍被逮

搶匪持槍進入台灣銀行內湖分行。（記者陳恩惠翻攝）

2018-01-19 21:49

［記者陳恩惠／台北報導］「通通不許動！把錢交出來，誰敢叫警察就死定了！」身穿白色雨衣、頭戴安全帽、口罩的男子，趁著銀行營業時間，突然持槍闖入北市內湖路一段的台灣銀行內湖分行，先朝天花板開槍「砰！」示威後，搜括現金後逃逸，半途還趁機換穿鮮黃色外套裝無辜，仍遭警方根據車號及球鞋攔截圍捕；台北市內湖警分局因應將屆的春節假期，現金需求大增，特地辦理金融機構防搶暨攔截圍捕演練，由於過程太逼真，讓路過民眾嚇一大跳。

北市內湖警分局首次和轄內台灣銀行內湖分行，共同舉行「107年上半年攔截圍捕暨防搶演練」，由刑警假扮歹徒，持槍要脅行員取款，期間，為能拖延歹徒並確保自身安全，行員施以話術拖延，爭取警方趕到現場的時間。

轄區派出所員警聽到銀行連線警鈴後，立刻和偵查隊探員以最快的速度趕赴現場，趕在歹徒攜贓款逃逸前立刻制伏；警方同時還演練歹徒順利逃逸，騎機車在內湖大街小巷逃竄，為了測試員警攔截圍捕的能力，歹徒逃逸途中還變換裝扮，試圖混淆執勤員警，卻仍遭機警的員警眼尖識破當場逮捕。

内湖警方表示，農曆春節將屆，市面現金大量流動之際，不僅是金融機構易遭歹徒覬覦，連提存款民眾也得小心，希望藉著演練能提升各金融機構的防衛意識、強化線上警網快速應變的打擊犯罪能力，確保民眾財產安全。

警方說，針對「107年加強重要節日安全維護工作」期間，各項工作的推行更不遺餘力，尤其是金融機構等財物匯集處所的安全維護以及反竊（扒）、防搶、防詐騙等宣導工作；民眾提領大量現金時，警方也提供護鈔服務，希望內湖區居民都能平安過好年。

員警到場圍捕。（記者陳恩惠翻攝）

員警防搶成功。（記者陳恩惠翻攝）

歹徒變裝逃逸。（記者陳恩惠翻攝）

眼尖員警識破歹徒並當場攔截。（記者陳恩惠翻攝）