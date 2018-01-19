賣「甜食」當販毒暗語「熾寶貝」遇到「天兵駕到」沒轍

2018-01-19 11:30

［記者楊政郡／台中報導］毒梟販毒越來越囂張！大打隱語廣告，私下line群組、賭博網站、交友聊天網站等無所不在，張貼「甜食剛出爐、可宅配丟包，需要請密」等，台中員警以「天兵駕到」為暱稱，在「老子有錢」網站上，採取釣魚方式釣出施、曾女、兵、陳女等2男2女（均羈押中），檢方依販毒罪起訴。

起訴書指出，施男與曾女為男女朋友，曾女在「老子有錢」登錄帳號暱稱「熾寶貝」，提供給施男使用，又以「熾寶貝」加入「高雄咕嚕嚕」群組，然後在群組公開張貼「高雄甜食剛出爐，保證甜又好吃、正品出爐、有誠，可宅配丟包，需要請密」。

網路警察發現這是賣毒暗語，以暱稱「天兵駕到」與其對話，私訊「中可？」，「熾寶貝」回「台中可丟包宅配」，接著談價錢，「多少可送，半錢！1錢」，施嫌發現買家上門，要求以互加微信再進一步商談買賣細節。

雙方進一步互加微信後，直接談到「一個9、兩個18」，代表一錢9000元、兩錢1萬8000元，並談到將送貨到烏日高鐵站二樓停車場等，雙方取得信任後，「熾寶貝」還聊到此價格不能公開，因為比別人便宜，也希望老顧客介紹新客戶，會繼續給予優惠。

而施與曾為了多賺點錢，連繫兵與陳，互相溝通從高雄到台中一路的買家家數、送貨地點，及這一趟「送貨」過來需攜帶多少貨（總計66.6公克），106年11月16日中午，上述2男2女從高雄鳳山開自小客車，一路送貨北上，晚上7時許到達台中烏日高鐵站，交易後被喬裝的埋伏員警一舉逮捕。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆