「飯局妹」娜塔莎詐2富商5175萬 判刑10月

2018-01-19 09:35

〔記者張文川／台北報導〕29歲飯局妹「娜塔莎」蕭淑媛，以「假交往，真詐財」騙走台、港2位富商5175萬元，台北地檢署去年9月依2件詐欺罪起訴她，審理期間蕭女還清騙走的錢財，請求法官從輕量處可易科罰金之刑。全案今天宣判，依2件詐欺罪併判10月有期徒刑，可易科罰金30萬元。可上訴。

前年底香港陳姓已婚金融主管指控，2013年在飯局認識娜塔莎，娜塔莎飯局結束後到他飯店等侯深聊，主動示好，兩人逐漸熟識，蕭女哭訴要養家，積欠千萬債務、父母生病開刀、哥哥車禍癱瘓、母親往生沒錢下葬，希望他伸出援手，暗示將以身相許。

陳男信以為真，每次蕭女開口，就匯款2、300萬到她指定的帳戶，還每月匯50萬元生活費、送名牌包，直到某次友人聚會，陳男意外發現蕭女周旋在多名富商之間，驚覺受騙而因此提告 。

另一位已婚的蕭姓富二代也指控，蕭女同樣是在一場飯局後主動示好，兩人熟識後蕭女也開始以各種理由哭窮，說詞同樣是哥哥變植物人臥床、沒錢安葬母親，還幫蕭女付買屋的頭期款。

娜塔莎今天未到庭聽判。本月5日庭訊時，娜塔莎說她已還清2男的錢，強調她沒有劈腿同時和2男交往，蕭男是把她當妹妹照顧，2人沒交往過。

蕭女自述她目前沒有工作，之前當過車展Show Girl，犯案期間她都沒工作，法官質問她的房子以及帳戶內被查扣的3000多萬現金哪來的？她說是借錢買屋，現金也是她借錢去投資所得。

蕭女自承大學肄業，父親去年8月口腔癌開刀，哥哥因車禍受傷癱瘓，都需要她的照顧，請求法官從輕量刑，因蕭女有前科而不能緩刑，她的律師表示希望能判處可易科罰金之刑。法院考量悔意，依其所願。