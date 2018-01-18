中油苗栗供氣中心氣爆 5人受傷送醫

苗栗縣銅鑼鄉中平村的中油苗栗供氣中心，今天上午10點半發生氣爆，造成5名員工受傷送醫，均意識清楚。（記者彭健禮攝）

2018-01-18 11:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣中油公司位於苗栗縣銅鑼鄉中平村的中油苗栗供氣中心，今天上午10點半發生氣爆，造成5名員工受傷送醫，均意識清楚。

據警方到場了解，現場為中油員工進行氮氣填充入天然瓦斯時，疑接管線作業疏失，造成壓力過大產生氣爆，5名傷者送大千醫院，均意識清楚。供氣中心人員表示，5人受皮肉傷沒有大礙。

氣爆傷者，為27歲張姓男員工、62歲廖姓男員工、25歲陳姓男員工、35歲賴姓男員工及47歲謝姓男員工，經醫院檢傷，除謝男有胸部挫傷及四肢較嚴重擦傷，需進一步觀察外，其餘4人僅表皮擦傷，沒有大礙。

廠區人員面對媒體態度低調，僅指出員工於操作天然氣注氮設備時，疑因作業中未注意到輸出管線壓力過大，造成連接氣閥嘴脫落，使得氮氣槽內的高壓氮氣從管口噴發，造成氣爆，5名員工有的被氣壓震倒、有的被高壓噴飛管線、器材撞擊，造成皮肉傷；不過，詳細意外原因仍待進一步調查。