芎林「垃圾瀑布」破袋調查 首波找出5家戶涉偷倒

2018-01-16 14:35

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣芎林鄉三段崎古道旁長期遭人傾倒垃圾，形成綿延300公尺的「垃圾瀑布」，此一亂象經美籍部落客「小飛」揭露後，芎林鄉清潔隊今天會同橫山分局偵查隊到場破袋調查，初步查出有5個家戶涉嫌在當地偷倒垃圾，後續約談確認屬實，將依違反廢棄物清理法開罰。

芎林鄉清潔隊隊長三仁壽說，清潔隊將全體停休投入「垃圾瀑布」的調查和清除工作，預計花5天把現場垃圾清乾淨，粗估清除經費約需30萬元，而且請求警方同步作業，針對現場破袋檢查找出來的家戶垃圾資料進行蒐證，初步已經找到有5戶的家戶資料，如果確認他們違反廢棄物清理法，將處1200元以上、6000元以下罰鍰。

長年在臉書分享台灣瀑布秘境的外籍部落客「小飛」，繼去年貼出司馬庫斯出現「垃圾瀑布」，日前又在臉書貼出新竹縣芎林鄉水源保護區的三段崎古道旁也出現「垃圾瀑布」的亂象。

地方人士到場瞭解發現，陡峭的斜坡上被棄置大量裝潢廢材、家庭垃圾、工業廢料、農藥罐及沙發、床墊、浴缸等大型家具、甚至廢棄轎車，散佈範圍長達300公尺。

「小飛」在臉書貼文中說：「很不幸的，這比我想像中的還嚴重。」還說：「這裡是頭前溪上游的集水區，溪的下游會作灌溉和飲水用。」希望能透過現場畫面，讓大家重視非法傾倒垃圾的問題。