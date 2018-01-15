太扯！ 撞車不處理、還摟抱曬恩愛

2018-01-15 14:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市蔡姓市民昨天到自助式KTV唱完歌，發現放置停車場新買的自小客板金凹陷，經調閱監視器發現是一輛賓士車倒車時撞擊導致，誇張的是，駕駛肇事後還與女友逗留停車場多時、摟摟抱抱曬恩愛，未處理即逕行離去，氣的他將影像po上臉書「黑色豪門企業」，網友紛留言：超傻眼、太扯。

這段標題為「唱歌完撞完車還在摟摟抱抱 不處理」的影片昨被po在臉書「黑色豪門企業」，影片顯示地點在北區公園路上一家自助式KTV旁的附設停車場，昨清晨近七時許，一輛白色賓士車倒車時撞到另部停放在此的自小客，男駕駛與女性乘客下車察看後沒有處理，反到不是講手機就是閒晃，接著就是互換座位或是摟摟抱抱曬恩愛。

兩人逗留現場約六分鐘，最後才由男駕駛開車載同女子離去，遭撞的蔡姓車主事後發現新買的愛車左前車門板金凹陷，心疼不已，經調閱監視器又看到這段誇張的過程，除po網討公道也在當天向警方報案。

網友看到影片後紛紛留言，有人說：超傻眼，真的太扯，那麼大一個停車場竟然還能撞到，也有人說，重點是撞到還落跑，連轄區派出所長也上網留言回應受理後的處理流程，警方今天說，目前仍在通知賓士車主到案說明，協助兩造成進行毀損賠償和解事宜。