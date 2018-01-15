聲援遭解雇清潔工 政大學生阻擋廠商去路遭起訴

2018-01-15 13:07

〔記者錢利忠／台北報導〕政治大學去年傳出清潔工「被離職」，長期關心清潔工工作權益的政大學生社團種子社劉姓男社長及楊姓女社員，為聲援遭解雇的清潔工，在政大學校宿舍前，以大聲公質問清潔廠商的主管，並涉嫌強行將該名主管的機車熄火，以肉身阻擋其去路；台北地檢署認為2名學生的舉動已涉犯強制罪予以起訴。

檢方調查，政大去年更換外包清潔廠商，由明耀公司更換為唐榮公司，導致原由明耀所指派的清潔工遭到解雇，去年7月3日，政大種子社成員及就讀東華大學的劉姓、楊姓、王姓等3名學生，在政大宿舍莊敬1舍前召開記者會，聲援2名「被離職」的清潔工，與唐榮的蕭姓女主管爆發衝突。

起訴書指出，就讀政大的劉姓、楊姓學生，以及透過臉書訊息到場聲援的東華大學王姓男大生等多人，去年在莊敬1舍前，手持大聲公大聲指責唐榮公司的蕭姓女主管，並強行將蕭女的機車熄火，阻擋其離開；蕭女不滿被學生限制行動，事後對相關學生提告。

劉姓及楊姓學生庭訊時否認犯行，劉姓學生辯稱，蕭女當時拒絕回答學生的提問，並打算騎車離去，他們為了讓蕭女停下，才轉動其機車鑰匙將機車熄火；楊姓學生則供稱，只有拿大聲公提醒蕭女不要惡意解聘清潔工。

檢方認定相關學生阻擋蕭女離去的舉動，已涉犯強制罪，去年已先將當天到場聲援的東華大學學生起訴，針對政大劉姓及楊姓學生涉案的部分，另再將2人追加起訴，由台北地院併案審理。