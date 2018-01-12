一家四口避居東部山區 竟是為了這個原因

2018-01-12 11:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區一對30多歲的夫妻，和一對2、3歲的女兒，去年衛生單位因兩名幼童遲未接種疫苗向社政及警方通報訪視，但全家人卻如人間蒸發一般不知去向，經警方3個月鍥而不捨追查才發現，一家人搬到台東山區，不想讓孩子打疫苗，想過自給自足的生活。

楠梓警分局日前接獲社會局通報協尋2名行方不明兒童，經家防官謝石立與派出所員警實地查訪後發現2姊妹及其雙親去向不明彷彿人間蒸發。

警方試著利用臉書搜尋，找到這對夫妻，他們po文提及：「一家人到東部想過世外桃源的生活，卻遇上租地不順，一度搭帳棚露宿度日，後暫時投宿當地某間民宿…」

員警試圖藉由臉書與其父母取得聯繫時，因其等對陌生人存有高度戒心，對謝員留言皆未理會回應，員警打電話去該民宿，但遭民宿老闆認為是詐騙集團成員數度掛電話。

最後，請台東轄區派出所所長親自拜訪，費盡一番心力終於取得民宿老闆信任，進而得知這一家人後來租住處，復經轄區派出所派員協助實地查訪下，確認這一家人平安無恙，隨即循程序通報社會局撤尋。

據了解，2姊妹的父母認為幼兒不須接種疫苗，打預防針對身體反而不好，而決定離開高雄租屋處，帶著兩女兒一同到東部過著閒雲野鶴的生活，因沒有明文法規強迫家長必須讓兒童接種疫苗，但是社政單位發現，許多受虐的兒童，很多都是沒有接種疫苗，才會要求相關單位通報訪視。