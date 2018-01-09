「我們是不是插插很多次啊？」小三激情LINE被正宮逮到

2018-01-09 22:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕小三逼宮的下場，就是慘遭正宮修理！

陳姓女子指控小三林女明知先生張男已婚，卻仍積極逼宮要張男離婚，憤而向新竹地院提告要小三賠償50萬元，林女聲稱不曾與張男發生關係，然而法官卻發現二人有多張親密裸露上身自拍照，且檔案名稱為「2/4摩鐵玩玩」，且林女LINE張男更露骨地說「昨晚我們是不是插插很多次啊？」最後法官判唬爛的小三需賠償30萬元給正宮。

結婚10年的陳女指控，小三林女明知她先生張男已婚，仍積極交往進而發生性行為，甚至不斷逼宮，催促先生離婚。她得知先生外遇後身心俱疲，擔憂子女無法於健全家庭中成長，承受莫大壓力，然林女非但未收斂，反而多次以言語挑釁，加劇她精神痛苦，先生有意分手且以死相脅，憤而向小三求償50萬元。

林女則說是張男百般追求且一再表明已離婚，她才同意交往，知道張男仍未離婚後，就開始疏遠，且堅稱未與張男發生性行為，僅曾有次因酒醉嘔吐需更換衣物，而與張男前往汽車旅館一次。

法官根據林女與張男的LINE對話發現，林女嗆「你怎麼可能跟你老婆離婚」、「所以是你媽說你不會離婚」、「你為何不趕快解決？」、「你說你還有婚約，所以不能打給你，那你有婚約就可以在外玩女人，跟別人發生關係嗎!?」可見陳女指控林女逼宮一事，確屬事實。

此外，林女與張男有多張親密自拍照片，二人不但均裸露上半身，且照片檔案名稱為「2/4摩鐵玩玩」，而林女傳送給張男對話亦提及「去室內說、汽車旅館」、「昨晚我們是不是插插很多次啊？」可見林女自始就明知張男是已婚有家室的男人，卻仍破壞他人婚姻，因此判賠30萬元。