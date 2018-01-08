娃娃機夾盜版魯夫、拉拉熊 5個月賺40萬元

警方查扣300件盜版商品。（記者徐聖倫攝）

2018-01-08 11:22

〔記者徐聖倫／新北報導〕近年夾娃娃機風潮盛行，四處租都是娃娃機店面，就有不肖業者趁此商機，竟在機台內擺放盜版「航海王」公仔，以及「拉拉熊」布偶，以低進價賺取暴利，正版廠商對此早有注意，警方也積極查緝，上周在新北市新店區安民街1處娃娃機店面查獲多件仿品，警方在機台內以及32歲曾姓負責人倉庫查扣相關商品約300件。

曾某抓準航海王風潮歷久不衰，搭上娃娃機熱，再搭配可愛的拉拉熊系列布偶，曾某從購置機台開始販售至今約5個月，已獲取台幣約40萬元暴利，可見航海王以及拉拉熊的魅力驚人。

曾某向警方供稱，航海王公仔是在網路拍賣購得，進價大約1尊100至500元不等，正品依照大小500到1000元不等，而拉拉熊的進價100元台幣，正品則是約500元台幣。曾某說，他進貨的時候也不知道是盜版品，警方懷疑其為卸責之詞。訊後，警方依違反商標法、著作權法等罪嫌，將曾某函送法辦。

台灣萬代人員解釋，仿品多半會把正版商標一併印上盒裝，故正版品盒裝上會有「證紙」，底部會有萬代以及代理商的警告標籤，以區別正仿。警方也解釋，拉拉熊正版品會有正版吊牌，臀部有商標，做工精緻，而仿品則全無標示，且做工非常粗糙。