啥咪！連娃娃機台爪子都被偷走了

臉書社團《烏日在地情》今天晚上有網友貼出文章，表示烏日中山路上的夾娃娃機，連機台的爪子都被偷走。（記者陳建志翻攝）

2018-01-07 23:34

〔記者陳建志／台中報導〕臉書社團《烏日在地情》今天晚上有網友貼出文章，表示台中烏日中山路上一處夾娃娃機，機台內操作取物的爪子竟被破壞偷走，台主並貼出告示「偷爪子者三天內聯絡，否則報警」，網友看到紛紛留言「這要怎麼偷啊？」、「不會吧！連這個也偷」；警方表示還未接獲報案，將會主動介入偵辦。

彰化有夾娃娃機台遭人惡意潑漆，台中烏日中山路一處夾娃娃機台近日也遭人偷走機台內的爪子，一名林姓網友今晚在臉書社團《烏日在地情》貼文，表示烏日中山路萊爾富隔壁的夾娃娃機，機台內的爪子居然被破壞偷走，台主貼出告示表示已經調閱監視器，並要求「偷爪子者三天內聯絡，否則報警」。

網友看到紛紛留言「不會吧！連這個也偷」、「偷爪子能做啥用～傻眼」，對於竊嫌為何要偷取爪子都感到不解，並好奇在沒破壞機台玻璃下，「這要怎麼偷啊？我的老天爺」，有網友則回應「爪子蝦皮可以賣到1500元」。

烏日分局烏日派出所表示，並未接獲店家報案，因竊盜是公訴罪，將會聯繫店家瞭解失竊時間，並調閱監視器追查竊嫌身分。