全程步行護送一公里 暖警助兩名視障者找到回家的路

本報記者行經該路段，剛好看見兩名熱心員警護送視障人士返回店裡。（記者吳昇儒攝）

2018-01-04 22:42

〔記者吳昇儒／宜蘭報導〕真的是人民褓姆！宜蘭縣警公正派出所警員何家明、黃紹方晚間8時許，接獲熱心的民眾通報表示有兩名視障人士，在中正北路徘徊。兩員立刻趕赴現場，向前關心得知他們在附近按摩店上班，外出購物卻走過頭，無法返回店裡。黃員立刻牽著視障人士的手一步一步走了一公里，送他們回到店內，何員則騎著警用機車全程在3人後方警戒。

本報記者碰巧行經該處，拍下4個人的身影，只見黃員讓兩名視障者互相牽著手，自己在牽著林姓男子的手引導兩人，一步一步從中正北路走回店內；何員則是慢慢地騎著機車，用雙腳滑行的方式前進，閃著警示燈一路護送。路過的民眾看見後直呼：「超感動，根本就是暖男警察，形象大加分」。

何員指出，兩名視障者年約5、60歲，兩人在按摩店上班，本來要外出購物，一個不小心走過了頭，離開熟悉的環境，就完全不知道怎麼回去店裡，才會在該處徘徊。何、黃二人還客氣的說，幫忙有需要的民眾，本來就是警察該做的事。

公正派出所長吳俊毅表示，兩名同仁平日在所內表現優良，做事機警、積極，懂得變通，除了口頭讚許外，也會依照程序通報分局，視情況給予獎勵。

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