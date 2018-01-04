問候女生「男友最近可好」 男子被判性騷擾

2018-01-04 08:34

〔記者吳政峰／台北報導〕時常出現在愛國同心會場合的葛姓男子，去年在台北101廣場問候游姓法輪功學員「阿根廷男友最近可好」、「看了幾次電影」，語帶挑釁冒犯，被台北市性騷擾防治委員會開罰1萬元；葛男自認並無「歧視、侮辱言行」，且當日跟蹤游女已被警方依社會秩序維護法裁罰3000元，主張「一行為不二罰」，但未獲台北高等行政法院採信，判他敗訴確定。

法輪功學員常在101廣場舉牌抗議中共迫害，引發葛男不滿，數度前往嗆聲，去年5月24日下午3時許，葛男與游女發生衝突，便尾隨並質問她「阿根廷男友最近可好」、「去看了幾次電影」、「吃了幾次飯」、「從上星期四到今天都沒露面，最近去哪裡？」、「有沒有阿根廷的男朋友？」

游女拒絕回答，要求葛男離開，葛反刻意接近，續以高聲、挑釁語調質問，並指著她大喊「這位法輪功的工讀生，男友是阿根廷的人，找阿根廷的人帶來從事政治活動就這位」，令游女深感不舒服與被冒犯，2日後到信義分局申訴。

警方認為，葛男的跟蹤行為已觸犯社維法，裁罰3000元確定；北市性騷擾防治會則認為，葛的言語涉及性隱私與性傾向，使游女感到恐懼與窘迫，屬「以他法造成使人感受敵意或冒犯之情境」的騷擾行為，開罰1萬元。

葛不滿被控性騷擾，自認言語不具歧視、侮辱，批評處分以「似有隱喻與性或性別有關之行為」推論為基礎，缺乏根據，且主張同一行為已被依違反社維法開罰，不應再依性騷擾防治法處罰，要求北院撤銷處分。

北院指出，葛男反覆質問游女與男友的私生活細節，令游女陷入人格尊嚴損害、心生畏怖、感受敵意情境，確已違法；而社維法處罰的是葛的跟蹤行為，性騷法防治法罰的是他的言語，並無一行為不二罰的問題。原處分無誤，駁回告訴。

葛男上訴，卻未提出原判決有何違背法令之處，承審的北高行認未上訴不合法，亦予駁回，全案確定。

除了本起性騷擾案，葛男亦曾對法輪功女學員說出「你不舒服，我很舒服」 等語，還和路人與導遊吵過架，爭議言行不少。