「群交趴」延燒 攝影師被起底 北檢決定要辦了！

2017-12-28 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕攝影師與大一女的「群交趴」在網路上瘋傳，台北地檢署今天（28日）表示，將正式分他字案來偵辦這起案件。

綜合媒體報導，北檢檢察長刑泰釗與婦幼組檢察官討論後，認為該攝影師可能涉及不法，決定將分他字案偵辦。未來將指揮婦幼隊進行蒐證，並約談涉案人士到案。

「群交趴」事件及相關影音在網路上瘋傳，攝影師也被起底曾自稱「我確實是色淫師」。照片流出後，據說捲入其中的女大生已崩潰休學，律師也提醒網友，若涉及肉搜、散布猥褻物品，可能觸法，千萬不要嘗試。